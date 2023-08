I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imprese: superati i 100 milioni con il Basket Bond Esg di UniCredit e Cdp a sostegno dello sviluppo sostenibile delle aziende italiane - Con la seconda tranche di emissioni per 53,5 milioni di euro in favore di cinque Pmi e Mid-Cap italiane, UniCredit e Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) superano in soli otto mesi il traguardo dei 100 milioni per il Basket Bond Esg. Si tratta del primo programma di minibond portato sul mercato con l’obiettivo di sostenere gli investimenti delle aziende attive nei settori strategici dell’economia italiana finanziandone i piani di sviluppo sostenibile. Dopo la prima tranche da 48 milioni di euro perfezionata a fine 2022 in favore di otto aziende dislocate su tutto il territorio nazionale, grazie a questa nuova emissione il Basket Bond Esg di UniCredit e Cdp arriva a sostenere complessivamente 13 imprese mobilitando 101,5 milioni in favore della sostenibilità. Una terza tranche di emissioni è prevista entro fine anno. Le imprese protagoniste della seconda tranche sono: la comasca Sacco Srl, operante nel biotech, che ha emesso un minibond da 17,5 milioni; la cuneese Ledoga Srl, specializzata nell’estrazione di tannini vegetali per uso conciario, enologico e alimentare (15 milioni); la forlivese Cds Holding Spa, attiva nel settore del turismo (10 milioni); la milanese Samso Spa, attiva nel settore dell’efficienza energetica (8 milioni) e la perugina Eagleprojects Spa, operante principalmente nel service di progettazione di reti per le telecomunicazioni (3 milioni). (segue) (Rin)