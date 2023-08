Brandizzo: aveva 22 anni l'operaio più giovane vittima dell'incidente ferroviario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiamava Kevin Laganà la più giovane vittima dell'incidente ferroviario che questa notte è costato la vita a cinque operai lungo la linea Torino-Milano. Le altre quattro vittime sono Michael Zanera, Giuseppe Servillo, Giuseppe Aversa e Giuseppe Lombardo. I cinque erano tutti dipendenti della Si.Gi.Fer. di Borgo Vercelli. Altri due operai sono rimasti illesi e sono stati trasportati in ospedale in stato di shock. Sconvolto anche il macchinista che è stato visitato sul posto e probabilmente in giornata verrà interrogato sull'accaduto. (Rpi)