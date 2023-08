Milano: polizia arresta due ragazzi per violenza sessuale di gruppo a Bonola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato, cha arrestato due cittadini egiziani, di 21 e 22 anni, irregolari sul territorio nazionale, gravemente indiziati di una violenza sessuale di gruppo consumata a settembre 2022 ai danni di una minorenne all’interno delle pertinenze di una struttura sportiva in disuso nel quartiere Bonola. L’attività investigativa, attualmente allo stato delle indagini preliminari, condotta dal personale della sezione specializzata nella violenza di genere della Squadra Mobile e coordinata dalla Procura della Repubblica, è scaturita dalle confidenze che la giovane ha fatto a una educatrice in merito alle violenze subite. In seguito a tale segnalazione, grazie all’escussione della vittima che è stata in grado di fornire precise descrizioni degli autori, nonché alle successive attività di indagine, anche di tipo tecnico, è stato possibile identificare i responsabili del grave reato. Uno dei due autori della violenza sessuale, il 21enne egiziano, è stato rintracciato nella città di Rimini e arrestato in virtù dell’ordinanza emessa dall’autorità giudiziaria milanese. Al termine degli atti di rito è stato, infine, condotto al carcere di Rimini, a disposizione della A.G. procedente. Sono attive le ricerche dell’altro autore della violenza sessuale che nei mesi scorsi è stato destinatario di un provvedimento di espulsione eseguito mediante accompagnamento alla frontiera emesso dal Questore di Milano.(Com)