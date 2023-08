Istat: Delmastro, Reddito cittadinanza metadone di Stato, ora gente cerca lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati dell'Istat sull'occupazione ci dicono che le persone in cerca di lavoro nel mese di luglio sono aumentate dell'1,9 per cento.37 mila persone in più sul mercato del lavoro sono la conferma che il Reddito di cittadinanza era una sorta metadone di Stato, che sopiva i problemi senza risolverli. È un'altra vittoria del governo Meloni confermata anche dai dati sull'occupazione". Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia e deputato di Fratelli d'Italia. "L'Istat certifica, infatti, che abbiamo 362 mila occupati in più rispetto al luglio 2022, per effetto dell'aumento dei dipendenti permanenti e degli autonomi. Le politiche del lavoro del governo Meloni funzionano: la trasformazione dei contratti a tempo determinato in indeterminato e il sostegno a imprese e partite iva ci hanno portato ad avere l'1,6 per cento di occupati in più rispetto a quando c'era il governo dei migliori", conclude.(Com)