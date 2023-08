Quirinale: Mattarella, valore patria non solo storia ma capacità di costruire futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dopo la contraffazione operata dal fascismo, si comprese come il valore della patria non si esaurisce nella aspirazione a una storia comune, ma come rilevi la capacità di costruire il futuro del nostro popolo, di una comunità responsabile, espressione autentica dei valori dei cittadini del nostro Paese”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo nel corso del convegno "Il sogno europeista è nato qua. Una sfida da completare", organizzato a Torre Pellice per ricordare la figura di Altiero Spinelli. (Rin)