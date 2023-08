Ue: Mattarella, Europa debole può affrontare sfide futuro?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Veniamo da una stagione che ha visto l’Unione fortemente sollecitata a saper proporre soluzione politiche a questioni centrali per il futuro. Guardiamo per un momento alle crisi attraversate o in corso: la pandemia, la crisi finanziaria, la guerra. Si ritiene possibile affrontarle fuori dall’Unione europea o con una Unione debole?”. E’ quanto si chiede il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo nel corso del convegno "Il sogno europeista è nato qua. Una sfida da completare", organizzato a Torre Pellice per ricordare la figura di Altiero Spinelli. (Rin)