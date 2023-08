Brandizzo: Guerra (Pd), cordoglio per tragedia inaccettabile, tema sicurezza lavoro prioritario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tragedia avvenuta a Brandizzo “è di una atroce gravità. Colpisce duramente la comunità torinese e il Paese tutto. Esprimo, anche a nome del Partito Democratico, la nostra vicinanza ai famigliari delle vittime, e la nostra solidarietà agli operai sopravvissuti". Lo dichiara in una nota il responsabile Lavoro del Partito democratico, Maria Cecilia Guerra. "Una tragedia inaccettabile –aggiunge Guerra -, che ripropone con forza il tema della sicurezza sul lavoro. Ora occorre un impegno serio di tutte le autorità interessate per capire la dinamica dei fatti e accertare le responsabilità”. “Seguiremo questa vicenda con tutti gli strumenti a nostra disposizione. Ma sono anche necessarie – conclude - politiche serie e continuative per porre la sicurezza sul lavoro come tema prioritario, in un contesto in cui troppo spesso la vita dei lavoratori e delle lavoratrici viene messa a repentaglio dalla volontà di comprimere i costi e ridurre gli investimenti a loro tutela". (Rin)