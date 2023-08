Niger: Tajani, azione militare sarebbe un disastro, sosteniamo soluzione diplomatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La soluzione militare in Niger sarebbe un disastro, "la posizione italiana è a favore di una soluzione diplomatica". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al suo arrivo alla riunione informale dei ministri degli Esteri europei di Toledo. "La situazione in Africa è uno dei punti più importanti dell'incontro di oggi, perché la stabilità africana è cruciale. Stiamo lavorando per una soluzione diplomatica in Niger e in Gabon, seguendo la situazione giorno per giorno. La soluzione militare sarebbe un disastro, dobbiamo lavorare per una soluzione diplomatica, sostenendo la democrazia", ha detto. "La proposta avanzata dall'Algeria di avere un periodo di transizione di sei mesi prima di arrivare a nuove elezioni in Niger può essere una buona soluzione, ma dobbiamo deciderlo insieme. Supportiamo la Cedeao, ma la nostra posizione è quella di trovare una soluzione diplomatica e non intraprendere un'azione militare in Niger", ha aggiunto. (Rum)