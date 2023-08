Fvg: comune di Trieste, ancora chiusa la Risiera di San Sabba dopo le forti piogge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Resterà chiusa al pubblico anche oggi la Risiera di San Sabba, unico campo di concentramento italiano dichiarato monumento nazionale e trasformato in museo civico. Lo ha comunicato il comune di Trieste, che da lunedì ha dovuto disporre la chiusura a seguito dell’allagamento dell’area causato dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla città. Il Comune ha fatto sapere di essersi attivato per lo smaltimento delle acque e di essere al lavoro, insieme ad AcegasApsAmga, per studiare una soluzione che eviti l’allagamento non solo della Risiera, ma di tutta l’area circostante in caso di piogge intense.(Frt)