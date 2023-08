Edilizia: Paita (Iv), superbonus idea sbagliata di Conte e M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il superbonus "è stata una delle idee 'geniali' di Giuseppe Conte: reddito di cittadinanza, superbonus, tutte misure che si basano sul principio che lo stato può fare debito, e che alla fine a pagare siano i cittadini con le proprie tasse. Il superbonus avrà conseguenze che peseranno sulle prossime generazioni. Dopodiché i cittadini che sono rimasti incastrati hanno agito sulla base delle norme dello stato e devono essere aiutati da chi ci governa". Lo ha affermato a "Morning news", su Canale 5, la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva. "Giorgia Meloni - ha ricordato la parlamentare - aveva detto con chiarezza che avrebbe tolto il superbonus, e su questo siamo d'accordo. Ma aveva anche detto che avrebbe lavorato per evitare che le persone si potessero trovare in condizioni disperate. Dovere del governo è far uscire quelle famiglie e quelle imprese dalla situazione in cui ora sono". (Rin)