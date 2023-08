Ecuador: incendi nei pressi della capitale Quito, circa duecento pompieri al lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione plurale e seria di Agenzia Nova è un antidoto efficace contro le fake news, usate troppo spesso come arma per condizionare le cittadine e i cittadini" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- Circa duecento pompieri ecuadoriani stanno lavorando dalla sera di mercoledì (la mattina in Italia) per cercare di sedare almeno le fiamme che stanno divampando attorno alla capitale, Quito, in almeno due zone boschive. Le fiamme si stanno avvicinando anche ad alcuni centri abitati, e le autorità municipali hanno da ore disposto la chiusura al traffico di punti di collegamento strategici. In alcuni video diffusi sulla rete si vedono cittadini organizzare catene con bidoni d'acqua per cercare di tenere sotto controllo il fuoco. (Brb)