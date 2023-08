Libano-Israele: rinviato a oggi il voto sul rinnovo della missione Unifil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dovrebbe approvare la risoluzione per estendere di un anno il mandato della missione di interposizione nel Libano del sud (Unifil) che scadrà alla mezzanotte di oggi. La votazione prevista ieri è stata rinviata oggi a causa delle divergenze tra i 15 membri del Consiglio di sicurezza sull’operato dei caschi blu dell’Onu. La diatriba principale riguarda la libertà di movimento dei militari di Unifil, citato dal contestato “paragrafo 16” introdotto lo scorso anno. Nella risoluzione del 2022, il testo affermava che “Unifil non deve ricevere l’autorizzazione preventiva o permessi per svolgere i suoi compiti compresi nel mandato” ed “è autorizzata a condurre le sue operazioni indipendentemente”. La bozza della risoluzione di quest’anno, trapelata sulla stampa libanese, mantiene questa parte, ma parla anche di “continuo coordinamento con il governo del Libano”, chiedendo poi “alle parti di cessare ogni restrizione e ostacolo al movimento del personale Unifil e di garantire la libertà di movimento” dei caschi blu. Lunedì 28 agosto, il segretario generale del “Partito di Dio”, Hassan Nasrallah, aveva detto che la popolazione “non consentirà l'attuazione” della risoluzione secondo questi termini. (segue) (Lib)