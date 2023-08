Libano-Israele: rinviato a oggi il voto sul rinnovo della missione Unifil (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ultima bozza di risoluzione proposta dalla Francia prevede che Unifil coordini le proprie attività con le Forze armate libanesi (Laf). Da parte sua, Israele vorrebbe che la risoluzione autorizzasse i circa 10.500 uomini di Unifil a operare in modo libero, pertanto ha lavorato attivamente a New York per garantire che almeno nove dei 15 membri del Consiglio di sicurezza respingano la bozza di risoluzione proposta quest’anno, a favore della conferma del testo dello scorso anno. Da tempo, infatti, Israele ha espresso la propria “preoccupazione per il fatto che Unifil non abbia il potere necessario per monitorare l’accumulo di armi di Hezbollah al confine”. Il timore è crescente, considerando le recenti tensioni a ridosso della linea blu – ovvero la linea entro cui si sono ritirati i militari israeliani nel 2000 – tra le Forze di difesa israeliane (Idf) ed Hezbollah a nord dello Stato ebraico. Il ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant, martedì 29 agosto ha espresso a New York i propri timori circa il potenziale scoppio di violenza con Hezbollah. Il rappresentante di Israele alle Nazioni Unite, Gilad Erdan, ha affermato che Hezbollah “si sta avvicinando alla nostra linea rossa” e il Consiglio di sicurezza “non si può permettere di degradare ancora di più la capacità di Unifil”. Da parte sua, Gallant ha inviato una lettera al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, avvertendo di “escalation violenta” lungo il confine israelo-libanese. Nel 2006, Israele e Hezbollah hanno combattuto una guerra durata 34 giorni in cui sono stati uccisi più di 1.200 libanesi e circa 160 israeliani. (segue) (Lib)