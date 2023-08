Libano-Israele: rinviato a oggi il voto sul rinnovo della missione Unifil (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta della Francia è osteggiata anche da Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti. L’ambasciatrice degli Stati Uniti a New York, Linda Thomas-Greenfield, ha affermato che i negoziati stanno proseguendo con la Francia e altri membri del Consiglio per garantire che la risoluzione “rafforzi Unifil e fornisca a Unifil ciò di cui ha bisogno per continuare a operare efficacemente in Libano”. Presente in Libano dal 1978, Unifil ha un contingente di circa 10.500 militari e personale di polizia da 48 Paesi. L’Italia detiene il comando del Settore ovest con base a Shama. Dopo due decenni di relativa calma, la tensione lungo la linea blu è tornata a crescere negli ultimi mesi anche a causa della recente installazione di tende da parte di Hezbollah nella regione delle Fattorie di Shebaa, territorio da tempo occupato da Israele su cui il Libano reclama la giurisdizione, in risposta alla costruzione da parte di Israele di un muro attorno al quartiere settentrionale di Ghajar, una cittadina araba che sorge sul confine tra i due Paesi di cui lo Stato ebraico occupa la parte meridionale. E’ curioso che proprio in questi giorni siano contemporaneamente in Libano l'inviato e mediatore statunitense, Amos Hochstein, e il ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amirabdollahian. (Lib)