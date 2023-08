Lazio: Coppotelli (Cisl), bene il tavolo regionale sulla protezione e sull'inclusione sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per martedì 5 settembre è stato convocato il Tavolo regionale della rete della Protezione e dell'Inclusione sociale. "Un plauso al presidente Francesco Rocca e all'assessore Massimiliano Maselli, che hanno raccolto le nostre sollecitazioni sul punto". La Cisl Lazio "sarà presente e darà il proprio contributo. Come sempre. Nella convinzione che questo è il momento della responsabilità e non dello scontro ideologico, del ragionamento finalizzato alle soluzioni e non alla corsa ad ottenere qualche like in più. Da mesi sul tavolo c'è il tema che noi abbiamo definito in tempi non sospetti la pandemia delle povertà". "Dopo il Covid, - si legge nella nota di Enrico Coppotelli, segretario generale regionale della Cisl Lazio - l'aumento esponenziale del costo delle materie prime, l'invasione della Russia in Ucraina e l'inflazione hanno letteralmente dilaniato il tessuto economico, occupazione e sociale del nostro territorio Regionale. Tra i nuovi poveri ci sono famiglie che, nonostante il lavoro, o la perdita e la precarizzazione, si sono trovate dall'oggi al domani in condizioni di indigenza assoluta. La convocazione del Tavolo è un segnale importante e rappresenta un'opportunità. Il contrasto alla povertà si fa mettendo in campo idee e risorse, puntando sulle politiche attive del lavoro e sul welfare. Le famiglie laziali sono tra le più indebitate e questo dimostra una fragilità enorme, soprattutto dei soggetti più vulnerabili. Il confronto è fondamentale. Ed è su questo terreno che si misura un sindacato responsabile e concreto", conclude il sindacato. (Com)