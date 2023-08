Fvg: comune di Trieste, riaperta al pubblico la Risiera di San Sabba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata riaperta al pubblico e sarà di nuovo visitabile in mattinata la Risiera di San Sabba, unico campo di concentramento italiano dichiarato monumento nazionale e trasformato in museo civico. Lo ha comunicato il comune di Trieste, che da lunedì aveva dovuto disporre la chiusura a seguito dell’allagamento dell’area causato dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla città. Il Comune ha fatto sapere che sono stati effettuati i necessari interventi di pulizia. Nei giorni scorsi l’amministrazione si era attivata, insieme ad AcegasApsAmga, anche per studiare una soluzione che possa evitare per il futuro l’allagamento non solo della Risiera, ma di tutta l’area circostante in caso di piogge intense. (Frt)