Cina: Xi potrebbe non presenziare al vertice del G20 in India

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, sarà probabilmente assente al vertice dei capi di Stato e di governo del G20 in programma il 9 e 10 settembre a Nuova Delhi. Lo anticipano fonti diplomatiche cinesi e indiane citate da "Channel News Asia", secondo cui la Cina sarà quasi certamente rappresentata all'evento dal primo ministro Li Qiang. Il vertice in programma la prossima settimana in India era ritenuto l'occasione per un possibile incontro tra Xi e il presidente Usa Joe Biden, che invece parteciperà all'incontro. I due capi di Stato si sono incontrati l'ultima volta a margine del vertice del G20 di Bali, in Indonesia, lo scorso novembre. Il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha già annunciato che sarà assente a sua volta, e che invierà in sua vece il ministro degli Esteri Sergej Lavrov. (Cip)