Ostia: grate e telecamere per proteggere case, durante controlli lanciati 11 mila euro da finestra

- Nel corso dei controlli interforze ad Ostia, coordinati dalla Questura di Roma, gli agenti hanno smontato diversi cancelli, paratie e grate messe a protezione di alcuni appartamenti oltre a telecamere a circuito chiuso utili per monitorare la zona. Inoltre sono stati trovati e sequestrati un fucile, detenuto illegalmente, un coltello, alcuni grammi di droga e diversi bilancini. Inoltre nel corso dell'operazione da un balcone è stata lanciata una mazzetta da 11 mila euro. I militari dell'Arma, invece, in un appartamento perquisito, hanno scoperto un'intercapedine per mandare la droga al piano di sotto, nascosta dietro la presa. (Rer)