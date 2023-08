© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banco BPM "conferma che la banca non è interessata a operazioni di M&A e ribadisce la strategia stand alone, già più volte comunicata e che sarà il presupposto del piano industriale di fine anno". Lo comunica in una nota un portavoce dell'istituto di Piazza Meda in risposta alle indiscrezioni sull'ipotesi di una fusione tra Banco Bpm e Mps. (Com)