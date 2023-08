Tunisia: Tajani, investire nella stabilità del Paese per fermare immigrazione illegale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Polizia tunisina sta lavorando bene in questo momento ma siamo pronti a fare di più. Abbiamo proposto la fornitura di nuove motovedette italiane per le autorità tunisine, per fermare i crimini, perché le organizzazioni di trafficanti umani sono le stesse che trasportano droga e armi. Penso che, come ho detto, sia molto importante che l'accordo tra Ue e la Tunisia venga attuato, ma anche avere più flessibilità dal Fondo monetario internazionale per raggiungere la stabilità economica del Paese", ha concluso. (Beb)