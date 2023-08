Brandizzo: Fratoianni (Avs), ora è il momento del cordoglio ma fare chiarezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci sono parole per esprimere il dolore per le cinque vittime del gravissimo incidente sul lavoro occorso questa notte in Piemonte. Questa tragedia, l'ennesima, colpisce tutti noi e il nostro Paese nel profondo". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra. "L'impegno per debellare la piaga delle morti sul lavoro - prosegue il leader di Si - deve essere comune a ogni schieramento. In attesa che sia fatta chiarezza fino in fondo sul perché sia stata possibile una simile tragedia, la nostra vicinanza e il nostro cordoglio - conclude Fratoianni - alle famiglie, ai colleghi e alle persone care delle vittime". (Rin)