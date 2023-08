Brandizzo: Gribaudo (Pd), sicurezza sul lavoro emergenza vera Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cinque operai morti nei pressi della stazione di Brandizzo. Oggi sarò lì, per capire cosa è accaduto e far sentire solidarietà e vicinanza alle famiglie delle vittime. La sicurezza sui luoghi di lavoro è una delle emergenze vere del Paese, da affrontare subito". Lo scrive su X (ex Twitter) Chiara Gribaudo, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni del lavoro in Italia e vicepresidente del Partito democratico. (Rin)