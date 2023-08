Ucraina: fonti stampa, ministro Difesa Reznikov verrà rimosso nel prossimo futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, verrà rimosso dall’incarico nel prossimo futuro. Lo ha riferito il quotidiano “Ukrainska Pravda” citando fonti, tra le quali il deputato Yaroslav Zheleznyak. Al suo posto dovrebbe subentrare il direttore del Fondo per le proprietà statali, Rustem Umerov. Secondo il parlamentare Zheleznyak, il nome di Reznikov è in corso di considerazione per la nomina ad ambasciatore nel Regno Unito. (Kiu)