Salario minimo: Catalfo (M5s), obiettivo è raccogliere un milione di firme

- Le proposte di legge sul salario minimo "erano in discussione alla Camera da tempo, rimandare al Cnel è stato un modo per allungare i tempi. Ascoltare cittadini e lavoratori è fondamentale. Ci sono oltre 3,6 milioni di lavoratori che attualmente, pur essendo coperti da un contratto collettivo, guadagnano meno di nove euro l'ora, la soglia minima prevista dalla proposta di legge. Il nostro obiettivo è raccogliere un milione di firme in favore del salario minimo. Si deve guardare ai contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati e dai datori di lavoro comparativamente più rappresentativi a livello nazionale. I presupposti non sono dei migliori: lo stesso presidente del Cnel, Brunetta, si è detto apertamente contrario a questa misura". Lo afferma l'ex ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, del Movimento cinque stelle, in un'intervista ad "Avvenire". "Una cosa deve essere chiara: non siamo disponibili a ulteriori perdite di tempo e a compromessi al ribasso. In Italia - riprende Catalfo - i salari sono schiacciati dall'inflazione e, come confermato dai dati Ocse, negli ultimi 30 anni sono diminuiti del 2,9 per cento, mentre in tutti gli altri Paesi sono aumentati. È chiaro che i controlli sul rispetto dei Contratti collettivi nazionali di lavoro andrebbero rafforzati, anche con la creazione di un'apposita commissione prevista dalla nostra proposta di legge. Ricordo anche che la Direttiva europea non esclude una legge sul salario minimo. Una soglia minima, nonostante ciò che dice la maggioranza, non rischierà di abbassare lo stipendio a chi oggi guadagna di più. L'articolo 2 della nostra proposta di legge rafforza la contrattazione in modo da definire una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione". (Rin)