Ucraina: Tajani, nostro obiettivo è una pace giusta, sosteniamo Turchia per accordo su grano

- L'obiettivo dell'Italia è raggiungere una pace giusta in Ucraina. A dirlo il ministro degli Esteri Antonio Tajani al suo arrivo alla riunione informale con gli omologhi europei a Toledo. "Il nostro obiettivo è la pace, una pace giusta, con la libertà dell'Ucraina e l'esercito russo fuori dai confini ucraini", ha detto. "Per l'Italia è importante anche rafforzare l'azione turca in favore di un accordo sull'esportazione di grano, perché l'accordo per i cereali dal Mar Nero è importante anche per la stabilità dell'Africa", ha poi aggiunto. "Dobbiamo lavorare per la pace proteggendo anche la centrale nucleare di Zaporizhzhia con una zona libera" attorno all'impianto. "Allo stesso tempo, vogliamo rafforzare l'Ucraina. Ho parlato con il ministro Kuleba, siamo pronti per fare di più. Gli italiani saranno a Odessa per la ricostruzione della cattedrale. Una delegazione italiana sarà a Odessa nei prossimi giorni per iniziare la ricostruzione. Questo è molto importante per noi, un chiaro messaggio verso gli ucraini", ha poi concluso il ministro italiano. (Beb)