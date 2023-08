Kosovo: portavoce Ue, rimozione sanzioni dipende da rispetto impegni di Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rimozione delle sanzioni dell’Unione europea al Kosovo non dipende da Bruxelles ma dal rispetto degli impegni di Pristina. È quanto ha riferito oggi durante una conferenza stampa il portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna dell’Ue, Peter Stano, citato dall’agenzia di stampa “Kosovapress”. Il funzionario europeo ha spiegato che la riduzione del 25 per cento della presenza della polizia kosovara dai comuni del nord a maggioranza serba è stato accolto con favore, “ma sono necessari ulteriori passi”. “Le scadenze delle sanzioni non sono nelle nostre mani, i termini dipendono dalla capacità delle parti di soddisfare i requisiti e mantenere gli impegni”, ha affermato Stano. “Per risolvere l'attuale crisi, abbiamo detto più volte che le nuove elezioni dovrebbero essere indette il prima possibile, con la partecipazione incondizionata dei serbi del Kosovo”, ha aggiunto il portavoce Ue. (Alt)