Serbia-Kosovo: von der Leyen incontra Vucic, per ridurre tensioni serve impegno costruttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha incontrato oggi ad Atene, a margine della cena informale tra i leader dei Balcani occidentali e i vertici dell’Ue, il presidente serbo Aleksandar Vucic, con cui ha parlato in particolare dell’attuale situazione tra Pristina e Belgrado. Lo ha riferito su X (ex Twitter) la stessa von der Leyen. “Ho discusso con il presidente Vucic della necessità di un impegno costruttivo per ridurre le tensioni nel nord del Kosovo e dei progressi della Serbia nel suo percorso verso l'Ue”, si legge nel messaggio della presidente della Commissione europea. “Una più stretta integrazione tra Ue e Balcani occidentali è vitale, in particolare di fronte alla guerra russa contro l'Ucraina”, ha aggiunto von der Leyen. (Gra)