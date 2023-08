Kosovo: Kurti riferisce ai ministri sugli incontri con i leader regionali in Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del Kosovo, Albin Kurti, ha riferito oggi ai ministri del governo sugli incontri che ha tenuto in Grecia con i leader della regione in occasione della cena informale organizzata dal premier ellenico Kyriakos Mitsotakis, che ha visto la partecipazione dei vertici europei e del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo riporta l’agenzia di stampa “Kosovapress”. “Abbiamo rilasciato una dichiarazione congiunta in cui chiediamo il fermo sostegno all’indipendenza e all’integrità territoriale dell’Ucraina, la punizione dei crimini commessi durante la guerra e la consegna alla giustizia dei responsabili”, ha dichiarato Kurti. Il premier kosovaro ha spiegato di aver chiarito, durante la cena informale ad Atene, che non ci sono alternative all’adesione del Kosovo all’Ue. "Tutti i Paesi che aspirano ad aderire all'Unione europea devono rispettare la democrazia, lo Stato di diritto, le relazioni di buon vicinato, i diritti umani e quelli delle minoranze”, ha osservato Kurti, aggiungendo di aver evidenziato durante gli incontri bilaterali “il progresso economico e democratico di Pristina”. "L'allentamento della tensione nei quattro comuni del nord è praticamente avvenuto e il Kosovo rispetta l'accordo di Bratislava. Ho ribadito che l'allentamento della situazione nel nord è il risultato dell'arresto di elementi violenti che hanno attaccato polizia, giornalisti e soldati della Kfor, e allo stesso tempo del ritiro di una parte degli estremisti violenti serbi. Ora l’obiettivo è prevenire una nuova escalation”, ha affermato il premier kosovaro. (Alt)