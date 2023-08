Speciale infrastrutture: Kosovo, dieci funzionari del ministero Infrastrutture denunciati per “abuso d’ufficio”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci funzionari del ministero delle Infrastrutture del Kosovo sono stati denunciati dalla Procura speciale per “abuso d’ufficio”. Lo riporta la stampa di Pristina, secondo cui i funzionari in questione sarebbero sospettati di aver danneggiato il bilancio del Kosovo attraverso presunte irregolarità emerse nel progetto di costruzione di una strada tra Prizren e Prevalla. Il ministro delle Infrastrutture kosovaro, Hysen Durmishi, ha riferito che tra i funzionari denunciati figurano un ex segretario del dicastero, l’ex direttore degli appalti e alcuni membri dell’organo di revisione e di quello di valutazione degli appalti. (Alt)