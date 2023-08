L'Aquila: al nono reggimento Alpini il premio del Perdono (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo Papa Francesco abbiamo scelto di conferire il Premio del Perdono al nono Reggimento Alpini per la professionalità, l'impegno e la dedizione di cui il contingente ha dato prova, in particolare nell'ambito della recente missione di pace in Kosovo, durante la quale alcuni militari sono rimasti feriti nell'adempimento del proprio dovere", ha dichiarato il sindaco Biondi. "Alle donne e agli uomini del reggimento, guidati dal comandante Mario Bozzi, che ho avuto modo di incontrare personalmente in terra balcanica in occasione della donazione dei defibrillatori alle scuole locali da parte dell'amministrazione, giungano sentimenti di affetto e stima, nonché gratitudine per l'importante compito che svolgono con dedizione e impegno quotidiano in Italia e all'estero", ha aggiunto. Il colonnello Mario Bozzi ha ringraziato "il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, per questo importante riconoscimento conferito al nono Reggimento Alpini in virtù del costante impegno profuso, in patria e all'estero, in difesa dei più deboli". (Gru)