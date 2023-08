Serbia: Vucic incontra inviato Ue Lajcak, preoccupato per sviluppi in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha incontrato oggi l’inviato speciale dell’Unione europea per i Balcani occidentali, Miroslav Lajcak, a cui ha espresso preoccupazione per i possibili sviluppi in Kosovo. Lo riporta l’agenzia di stampa “Tanjug”. “Sono molto preoccupato per lo sviluppo degli eventi in Kosovo e per il piano di Kurti di occupare con la forza il nord ed espellere i serbi”, ha scritto Vucic su Instagram al termine dell’incontro con Lajcak. (Seb)