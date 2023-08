Pensioni: Durigon, alzeremo le minime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opposizioni e i sindacati sono pronti a fare le barricate sulla previdenza, ma l'impostazione concettuale del governo non cambierà. "L'inflazione - spiega alla "Verità" il sottosegretario al ministero del Lavoro Claudio Durigon -, ha colpito di più le fasce medio basse della popolazione alle quali assicureremo un incremento degli assegni, per il resto ci sono dei ragionamenti in atto ma nulla è stato deciso. Tutto dipenderà dalle risorse che riusciremo a reperire". C'è un impegno ad aumentare le pensioni minime: "Assolutamente sì. Chi più di un pensionato che guadagna 600 euro al mese sta risentendo dell'aumento dei prezzi degli ultimi anni? Poi se mi chiedete che tipo di sforzo possiamo fare, dico che i tempi per quantificare non sono ancora maturi". Si parla di arrivare alla soglia dei 700 euro: "Non mi piace sparare cifre a caso. Ci sono tante variabili in gioco e dipende anche dalla platea. L'intervento può riguardare solo gli over 75 o tutti gli anziani che hanno una minima. I numeri cambiano". Se è presto per le cifre, non lo è per i ragionamenti. Per quel che riguarda "gli assegni medio bassi, garantisco che non c'è nessun ragionamento in atto, se il discorso si sposta sulle fasce alte, visto che ci sono in ballo risorse per circa 20 miliardi, allora è possibile che delle piccole limature percentuali rientrino in un discorso più complessivo. Non racconterei la verità se le dicessi che non c'è stato un pensiero in questo senso, ma al tempo stesso dico che siamo appunto ancora alla fase dei ragionamenti". (segue) (Rin)