Pensioni: Durigon, alzeremo le minime (2)

- L'obiettivo di confermare Quota 103 che dovrebbe costare circa 1,2 miliardi e l'Ape sociale invece è più di un ragionamento: "In questo caso la volontà del governo non è solo quella di confermare le misure, ma anche di ampliare la platea. L'Ape sociale può essere lo strumento attraverso il quale garantire maggiore flessibilità in uscita alle donne che per i motivi che tutti conosciamo iniziano a lavorare più tardi e spesso hanno una vita contributiva meno continua rispetto a quella degli uomini. Insomma, è giusto che abbiano degli strumenti ad hoc per lasciare prima il lavoro". Sembra invece scontato che di Quota 41, che è un obiettivo dichiarato della Lega, in questa legge di bilancio non se ne parlerà: "In realtà i primi passi per arrivare all'obiettivo sono stati introdotti nella cosiddetta Quota 103 quando si fissa il paletto dei 41 anni di contributi ai quali va aggiunta l'età anagrafica. E comunque Quota 41 resta un obiettivo di legislatura che sicuramente verrà concretizzato. Finalmente abbiamo la possibilità di ragionare in un'ottica di cinque anni e siamo consapevoli che tutto e subito non è possibile. In questo momento la priorità va data al supporto alle fasce medio basse anche tra i pensionati. E'la stessa logica usata per il taglio del cuneo, ma anche quando è stata decisa la misura sugli extraprofitti delle banche". "Nel senso - conclude Durigon - che abbiamo chiesto un contributo a chi ha tratto vantaggio dalla politica monetaria non proprio accorta della Bce aumentando per esempio gli interessi sui mutui, ma non quelli sui conti correnti. Bene, noi sul discorso pensionistico corriamo invece in soccorso di chi è stato danneggiato da un fattore esogeno come l'inflazione". (Rin)