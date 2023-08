Thailandia: produzione manifatturiera cala più del previsto a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale della Thailandia ha registrato una contrazione superiore alle attese degli economisti nel mese di luglio, a causa della stagnazione della domanda globale e del conseguente calo delle esportazioni. Lo ha riferito oggi il ministero dell'Industria thailandese, secondo cui l'indice nazionale della produzione manifatturiera (Mpi) ha registrato a luglio una contrazione del 4,43 per cento su base annua, in calo per il decimo mese consecutivo. Nel periodo gennaio-luglio, la produzione industriale è calata del 4,54 per cento su base annua. (Fim)