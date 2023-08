Torino: cinque operai travolti da treno, Rfi esprime dolore e cordoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque operai sono morti dopo esser stati travolti lungo la linea ferroviaria Torino-Milano, nei pressi di Chivasso, in un'area dove erano in corso interventi di manutenzione da parte di una ditta appaltatrice esterna, alle 23:50 di ieri, 30 agosto, da un treno non in servizio commerciale che li ha investiti. Rete ferroviaria italiana (Rfi) esprime "profondo dolore di fronte a quanto accaduto e porge il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari degli operai deceduti", si legge in una nota. La dinamica di quanto accaduto - viene precisato - è al vaglio delle autorità competenti e di Rete ferroviaria italiana.(Rin)