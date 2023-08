Italia-Grecia: Meloni ad Atene per rinsaldare rapporti con Mitsotakis, in agenda principali dossier europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rapporti bilaterali, migranti, riforma del Patto di stabilità, integrazione europea dei Balcani occidentali e Ucraina: sono diversi i dossier che il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dovrà affrontare nel colloquio previsto oggi con il premier greco, Kyriakos Mitsotakis. La visita ad Atene è una nuova tappa nel percorso avviato dalla premier per sviluppare i rapporti con gli altri Paesi membri dell’Unione europea. Trattandosi di Grecia, peraltro, si parla di un alleato storico per l’Italia ma anche di un Paese abbastanza allineato alle istanze che il governo guidato da Meloni da tempo sta sottoponendo agli altri Stati membri per tentare di cambiare il paradigma su alcuni delle principali questioni europee. E in tema di Europa è probabile che Meloni e Mitsotakis discutano anche delle prossime elezioni previste a giugno del 2024, nel tentativo – per ora ancora a livello embrionale – di provare a formare un’alleanza di centrodestra fra i Conservatori e riformisti europei e Partito popolare europeo (Ppe) che scardini la cosiddetta “maggioranza Ursula”, ovvero l’alleanza che ha visto proprio il Ppe, i Socialisti e democratici (S&d) e Renew Europe favorire la nomina alla presidenza della Commissione europea di Ursula von der Leyen. (segue) (Res)