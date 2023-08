Italia-Grecia: Meloni ad Atene per rinsaldare rapporti con Mitsotakis, in agenda principali dossier europei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra Italia e Grecia, tuttavia, sussistono anche forti rapporti economici. Importanti imprese italiane sono ben radicate in diversi settori, dall’energia ai trasporti, dalle infrastrutture all’ambito alimentare. Nel 2017 Ferrovie dello Stato ha acquistato per 45 milioni di euro la proprietà di TrainOse, il principale operatore ferroviario della Grecia. L’azienda è stata privatizzata con una gara internazionale lanciata dal fondo per la gestione delle privatizzazioni delle società pubbliche elleniche. L’unica offerta è arrivata da Fs, che ha acquisito il 100 per cento della società greca, ribattezzata lo scorso anno Hellenic Train. Ci sono, inoltre, importanti sviluppi potenziali visto che Fincantieri sta partecipando alla gara per le corvette della Marina militare ellenica: il gruppo navalmeccanico italiano ha proposto la FCx30, una corvetta all’avanguardia con prestazioni eccezionali già testate sul campo, con un design simile a quello della classe Doha che Fincantieri ha fornito alla Marina del Qatar. (segue) (Res)