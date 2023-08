Italia-Grecia: Meloni ad Atene per rinsaldare rapporti con Mitsotakis, in agenda principali dossier europei (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Passando ai dossier europei e, in particolare, sui fronti migranti e Patto di stabilità, Italia e Grecia sono sostanzialmente allineate. Entrambi sono Paesi di primo approdo e, per questa ragione, chiedono che la riforma del Patto su migrazioni e asilo proceda il suo iter legislativo e, se possibile, venga ulteriormente rafforzata attraverso un intervento sul Regolamento di Dublino, che attualmente regola le procedure di accoglienza e gestione delle domande d'asilo. Obiettivo comune di entrambi i Paesi è lasciarsi alle spalle tragedie come quelle avvenute a Cutro, in Calabria, o quella più recente di Pylos del 14 giugno scorso e fare in modo che non si ripetano: i due Paesi chiedono infatti maggiore coinvolgimento e solidarietà dell’Ue nella gestione dei flussi, lavorando per arginare quelli irregolari e favorendo, al contempo, quelli legali. Per quanto riguarda il Patto di stabilità, Meloni e Mitsotakis condividono la proposta di garantire maggiore flessibilità alle risorse stanziate dall’Ue, così come la necessità di una nuova governance economica che non metta in difficoltà i Paesi membri con le economie più fragili. (segue) (Res)