Italia-Grecia: Meloni ad Atene per rinsaldare rapporti con Mitsotakis, in agenda principali dossier europei (4)

- Anche sul fronte dell’integrazione europea dei Balcani e del sostegno all’Ucraina, Italia e Grecia si muovono sulla stessa lunghezza d’onda – Meloni, addirittura, preferisce che rispetto al termine “allargamento” si utilizzi la parola “riunificazione – ma il governo di Atene nell’ultimo periodo sta provando a giocare una partita parallela all’azione posta dall’Italia. Grazie soprattutto all’attivismo del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, l’Italia ha riavviato una serie di iniziative diplomatiche con i Paesi dei Balcani: dal business forum svoltosi a Belgrado, alla riunione trilaterale dell’Alto Adriatico di Ancona con Croazia e Slovenia; sino all’incontro sul Corridoio paneuropeo VIII che si è svolto a Brindisi con la partecipazione di Albania, Bulgaria e Macedonia del Nord. Dal canto suo, la Grecia ha ottenuto un risultato molto importante, ovvero un vertice ad Atene con tutti i Paesi dell’Europa sud orientale che ha visto anche la partecipazione del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Nello spirito del ventennale della Dichiarazione di Salonicco, Mitsotakis sta tentando di riposizionare la bandierina greca nel quadrante regionale, consapevole del fatto che l’economia ellenica è anche la più importante nell’area. Dall'incontro fra Zelensky e Mitsotakis ad Atene, peraltro, è emersa la volontà della Grecia di patrocinare la ricostruzione di Odessa, un’iniziativa perseguita anche dall’Italia. Meloni e Mitsotakis avranno modo di discuterne ampiamente durante il loro incontro di questa sera per evitare anche di “pestarsi i piedi” e mettere in discussione le solide relazioni esistenti in vari settori. (Res)