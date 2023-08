Russia: ministero Difesa, drone ucraino abbattuto nella regione di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un drone ucraino è stato abbattuto nella regione di Mosca. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, precisando che il velivolo senza pilota è stato distrutto “sopra il territorio del distretto di Voskresenskoe", a sudest della capitale. “Secondo le informazioni preliminari non ci sono state vittime, né danni”, ha dichiarato il sindaco di Mosca, Sergej Sobjanin. Partenze e arrivi all’aeroporto internazionale di Vnukovo sono ripresi dopo essere stati cautelativamente sospesi in mattinata, come ha riferito l’ufficio stampa aeroportuale. “Alle 9:02 (ora locale) tutte le limitazioni ai voli sono state rimosse. L’aeroporto di Vnukovo funziona normalmente”, si legge nel messaggio. (Rum)