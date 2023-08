Medio Oriente: Cisgiordania, esplosione ordigno ferisce militari israeliani vicino a Tomba di Giuseppe - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Quattro militari delle forze di difesa israeliane (Idf) sono stati feriti dall’esplosione di un ordigno a Nablus, in Cisgiordania, mentre erano impegnati a controllare l’ingresso dei fedeli ebrei alla Tomba di Giuseppe. Lo hanno annunciato le Idf, secondo cui i militari, tra cui un ufficiale, sono stati già dimessi dall’ospedale. Le immagini diffuse in rete mostrano un’alta colonna di fumo erigersi dal luogo dell’esplosione. L’attacco è stato rivendicato dalle Brigate al Quds, una fazione locale della Jihad islamica, un gruppo armato palestinese. L'attacco esplosivo è avvenuto "nel quadro della risposta alla continua aggressione contro il nostro popolo nella città di Nablus e nei suoi campi, e in risposta ai crimini dell'occupazione sionista contro il nostro popolo palestinese in difficoltà", ha aggiunto il gruppo. Sempre a Nablus, si sono verificati altri scontri armati tra palestinesi e militari israeliani. Ieri sera, il gruppo armato palestinese Lion’s Den ha annunciato che uno dei suoi membri è stato ucciso “durante i preparativi per affrontare il nemico sionista a est di Nablus”. La Tomba di Giuseppe si trova nel villaggio di Balata, alla periferia di Nablus, all’interno dell’aerea A della Cisgiordania, quindi sotto il completo controllo dell’Autorità nazionale palestinese (Anp). Le Idf vietano ai cittadini israeliani di entrare nell’area A senza previa autorizzazione, ma su base mensile scortano i fedeli ebrei che vogliono visitare la Tomba di Giuseppe (Res)