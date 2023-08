Sardegna: approdati a Cagliari i 120 migranti provenienti da Lampedusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel porto di Cagliari sono approdati ieri 120 migranti, provenienti dall'hotspot di Lampedusa e in cerca di protezione internazionale. Saranno distribuiti nelle varie strutture d’accoglienza presenti sull'isola, le quali sono gestite dal sistema delle Prefetture sotto la supervisione del ministero dell'Interno. Il loro arrivo fa seguito ai recenti rallentamenti negli sbarchi sull'isolotto siciliano di Lampedusa, dovuti alle avverse condizioni meteorologiche e al forte vento di maestrale. Il governo italiano, in risposta a questa situazione, ha preso la decisione di redistribuire immediatamente parte dei migranti in altre regioni del paese. Questa misura coinvolgerà 1.828 ospiti su un totale di 3.593, al fine di alleviare la pressione sui centri di accoglienza dell'isola siciliana. Nel dettaglio, 120 di questi migranti hanno viaggiato da Civitavecchia a Cagliari a bordo di una nave di linea appositamente organizzata. Al momento dell'approdo, i migranti sono stati accolti in banchina dal campo di accoglienza predisposto dalla Prefettura e gestito dalla Protezione Civile regionale. Qui, sono stati sottoposti a visite mediche approfondite e a una valutazione dello stato di salute al fine di identificare eventuali necessità mediche urgenti. Una volta completate queste procedure iniziali, i migranti hanno preso la strada delle strutture di accoglienza disponibili sul territorio sardo. (Rsc)