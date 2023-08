Medio Oriente: speronamento lungo strada fra Tel Aviv e Gerusalemme, tre israeliani feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre israeliani sono rimasti feriti questa mattina in uno speronamento avvenuto vicino al posto di blocco Maccabim, circa 20 chilometri a nord-ovest di Gerusalemme, lungo la strada 443 che collega Tel Aviv con Gerusalemme. Secondo quanto riferito dal servizio sanitario d’emergenza Magen David Adom, i feriti hanno circa 20 anni e uno di loro sarebbe in gravi condizioni. Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno definito l’incidente un attacco terroristico, annunciando che l’assalitore è stato neutralizzato. Da parte sua, la polizia israeliana ha detto che l'aggressore ha investito gli israeliani con un camion, è fuggito e in seguito è stato "neutralizzato".(Res)