Ucraina: Stato maggiore, avanzamenti in direzione di Melitopol e Bakhmut

- Le forze armate ucraine proseguono la controffensiva in due direzioni, Melitopol e Bakhmut. Lo ha reso noto lo Stato maggiore ucraino, il cui portavoce ha segnalato che le truppe stanno facendo progressi in direzione di Novoprokopivka, località oltre Robotyne e in direzione di Melitopol. La cattura di Robotyne da parte ucraina era stata annunciata lunedì. Per quanto riguarda Bakhmut, il portavoce ha spiegato che le truppe ucraine stanno avanzando a sud della città. Sono stati anche respinti una serie di attacchi russi a Maryinka, nella regione di Donetsk, e a Verbovoy, nella regione di Zaporizhzhia. (Kiu)