Infrastrutture: Salvini, stadi moderni e sicuri, incontro al Mit con l’As Roma

21 luglio 2021

- Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, sottolinea la necessità di favorire la realizzazione di nuovi stadi, moderni e sicuri. E rivela di aver incontrato recentemente i dirigenti della As Roma. Lo scrive in una lettera a “La Provincia di Lecco”, che celebra l’ufficialità del Lecco in serie B nonostante alcuni problemi burocratici (anche legati allo stadio) “La vicenda, che ho seguito tenendomi informato anche su alcuni aspetti giuridici con una persona seria come il presidente della Serie B Mauro Balata, mi permette di ribadire la piena disponibilità del ministero che ho l’onore di guidare per facilitare la realizzazione di stadi sempre più moderni e sicuri” scrive Salvini. E ancora: “Troppe iniziative, in Italia, sono soffocate dalla burocrazia e i blucelesti hanno rischiato di esserne l’ennesima vittima”. Significativo, secondo Salvini, il caso di Milano: “E’ noto a tutti – sottolinea - il caso dello stadio di Milano, col rischio che Milan e Inter realizzino nuovi impianti fuori città. Sarebbe un colpo durissimo per l’immagine del capoluogo lombardo. Eppure, una vicenda di rilevanza mondiale (rossoneri e nerazzurri sono famosi in tutto il globo, così come Milano!) è incagliata tra polemiche, indecisioni e quelli che il Presidente Silvio Berlusconi definiva “lacci e lacciuoli””. Il vicepremier aggiunge: “Recentemente, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), ha incontrato i dirigenti della As Roma per fare il punto della situazione sull’auspicata nuova casa dei giallorossi. A tutti gli interlocutori desiderosi di investire, ho ribadito il concetto: il calcio italiano è in fase di drammatico declino. Serve raddrizzare la rotta”. “Io – conclude -posso garantire per quanto di mia competenza, e quindi sarò sempre pronto e disponibile ad accompagnare i progetti nell’ottica di migliorare le città e rendere più competitivi i nostri club e i nostri tornei”. (Rin)