Libia: muftì Al Ghariani, no al reintegro di Mangoush dopo incontro con ministro Israele

- L’ex gran muftì della Libia, sheikh Sadiq al Ghariani, ha escluso ogni possibilità di reintegro della ministra degli Esteri nel Governo di unità nazionale (Gun), Najla el Mangoush, rimossa dall’incarico e indagata dopo aver incontrato recentemente l’omologo israeliano Eli Cohen. Parlando nel programma “Ritorno alla vita” sull’emittente televisiva islamista “Al Tanush”, il religioso musulmano ha invitato a “guardare avanti” ma “senza dimenticare” quanto accaduto. Domenica 27 agosto, il ministero degli Esteri israeliano ha reso pubblico un incontro, coperto da riserbo, tra Cohen e Mangoush avvenuto nella capitale italiana, Roma. La pubblicazione della notizia ha portato alla rimozione della ministra, che nel frattempo è fuggita all’estero, e a diffuse proteste contro Israele, il governo e il primo ministro Abdulhamid Dabaiba a Tripoli, Zawiya, Misurata e altre città libiche. Vale la pena ricordare che, ai sensi della legge libica numero 62 emanata nel1957, è vietato alle persone fisiche o giuridiche concludere, di persona o per interposta persona, accordi di qualsiasi genere con enti o persone residenti in Israele, di nazionalità israeliana o che lavorano per conto dello Stato ebraico o di cittadini israeliani. (Lit)