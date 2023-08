Roma: il 75 per cento dei semafori per pochi secondi segnala il verde a pedoni e veicoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 75 per cento degli impianti semaforici a Roma, come in molte altre città, è simile a quello di piazza dei Giureconsulti dove qualche giorno fa una donna di 71 anni è stata travolta da un furgone mentre attraversava le strisce pedonali ed è morta sul colpo. Equivale a dire che è prevista la contemporaneità della luce verde, che autorizza al transito, sia sul semaforo pedonale sia su quello destinato ai veicoli, seppure per un tempo breve di pochi secondi. Secondo fonti tecniche dell'agenzia capitolina Roma servizi per la mobilità, consultate da "Agenzia Nova", si tratta di "una soluzione correntemente applicata che ottimizza il deflusso veicolare e pedonale nell’area d’incrocio, con il verde pedonale che viene dato agli attraversamenti di quelle correnti veicolari che sono obbligate a rimanere ferme, visto il concomitante via libera per le altre correnti veicolari in conflitto". Il tutto è in linea con le norme del codice della strada. Eppure i residenti della Capitale, nei gruppi di quartiere sui social network, esprimono perplessità sulla capacità del sistema di garantire la sicurezza dei pedoni e chiedono modifiche della viabilità. (segue) (Rer)