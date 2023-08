Roma: il 75 per cento dei semafori per pochi secondi segnala il verde a pedoni e veicoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altro incrocio pericoloso con semaforo verde per pedoni e automobilisti è quello di Piazza Irnerio. Dalla piazza per chi gira verso via Boccea ha il semaforo verde ed è un angolo cieco non si vedono i pedoni che iniziano ad attraversare per andare verso l’edicola. Molte volte vedo gli automobilisti sicuri che girano perché non si aspettano un pedone davanti e inchiodano", scrive Stefania nel gruppo "Sei dell'Aurelio". "Se arrivano veloci da via Baldo degli Ubaldi si rischia tanto ad attraversare", replica Bruno. "Evidentemente chi si occupa di viabilità non frequenta la zona e non conosce abbastanza tutte le dinamiche di quartiere", osserva Simona. Al momento però "fermo restando l’obbligo consistente nell’usare la dovuta attenzione nell’attraversamento di un incrocio, non si ravvisano alternative tali da garantire una maggiore sicurezza sugli attraversamenti pedonali", fanno sapere i tecnici. (Rer)