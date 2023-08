Libia: neo presidente Alto Consiglio di Stato in visita in Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo presidente dell’Alto consiglio di Stato, Mohamed Takala, ha intrapreso una visita ufficiale in Turchia in risposta ad un invito ufficiale della parte turca. L’ufficio stampa dell’organismo libico – una sorta di Camera alta con funzioni prevalentemente consultive, ma comunque indispensabili per le nomine e le decisioni più rilevanti - ha dato notizia ieri di un incontro tra il neo eletto presidente Takala e il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, nella capitale Ankara. Al centro dei colloqui vi sono stati gli sviluppi politici a livello regionale e locale, compresi le ultime novità dalla Libia, oltre al dossier elettorale nel Paese nordafricano, precisa una nota del Consiglio di Stato. Le parti hanno anche discusso delle modalità per sviluppare la cooperazione congiunta tra Turchia e Libia e delle relazioni bilaterali. (segue) (Lit)