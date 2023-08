Libia: neo presidente Alto Consiglio di Stato in visita in Turchia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nato nel 1966 a Khums, 120 chilometri a est di Tripoli, Takala è stato eletto il 7 agosto scorso, battendo la concorrenza di Khaled al Mishri, politico di Zawiya e rivale del premier del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Daibaiba. "L'Alto consiglio di Stato farà il possibile per organizzare le elezioni con le funzioni e i poteri che gli sono conferiti”, ha detto Takala nel suo discorso di insediamento, “faremo l’interesse nazionale in base ai termini dell’Accordo politico” di Shkirat del 2015, l’intesa che ha dato vita all’organo consultivo dove sono confluiti gli ex deputati del Congresso generale nazionale, ex autorità legislativa libica (2012-2014) dominata dagli islamisti e dai rivoluzionari anti-Gheddafi. Takala ha conseguito un dottorato in scienze informatiche all’Università di Budapest e, nel 1986, ha iniziato a lavorare come ingegnere informatico presso il cementificio di Leptis. Successivamente, ha iniziato la carriera accademica come assistente presso la facoltà di ingegneria dell’Università di Al Marqab. La sua carriera politica è iniziata nel 2011, dopo il rovesciamento dell’ex presidente, Muammar Gheddafi, quando è stato eletto come membro del consiglio locale della sua città natale. Nel 2012, quindi, è stato nominato tra i membri del Congresso nazionale generale, l’autorità legislativa di allora. Quattro anni dopo, nel 2016, Takala è entrato a far parte del comitato per il dialogo dell’allora Consiglio di Stato, mentre nel 2020 è diventato membro del Forum per il dialogo nazionale libico (Lpdf) che ha poi eletto Dabaiba nel febbraio 2021. (Lit)